Мировые цены на нефть уверенно растут

«Черное золото» дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник после падения по итогам предыдущей торговой сессии.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 0,61 процента – до 54,32 доллара.

В это же время на Лондонской бирже фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 0,73 процента и составили 56,4 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня»

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