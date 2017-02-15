Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США
Мировые цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США.
Апрельские контракты на нефть марки Brent к 8:10 по московскому времени потеряли в цене 0,57 процента – до 55,65 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте к этому времени опустилась на 0,64 процента - до 52,86 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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