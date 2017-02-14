Мировые цены на нефть уверенно растут

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на данных о сокращении добычи странами ОПЕК и снижении курса доллара.

Контракты на нефть марки Brent с поставкой в апреле подорожали на 1,08 процента - до 56,19 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте повысились на 0,91 процента и составили 53,41 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».