Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону
Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону после резкого снижения из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива и укрепления доллара.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent к 8:15 по Москве увеличилась на 0,31 процента, составив 55,89 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март поднялась к этому времени на 0,26 процента - до 53,15 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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