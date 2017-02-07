Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону после резкого снижения из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива и укрепления доллара.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent к 8:15 по Москве увеличилась на 0,31 процента, составив 55,89 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март поднялась к этому времени на 0,26 процента - до 53,15 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».