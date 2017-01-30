Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть развернулись в красную зону из-за косвенных сигналов об увеличении объемов ее производства в США, что сведет на нет достижения ОПЕК и других нефтедобывающих стран.
Фьючерсы с поставкой в марте на нефть марки WTI упали на 0,45 процента – до 52,93 долларов за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,45 процента и составили 55,27 долларов за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
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