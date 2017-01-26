Мировые цены на нефть растут на позитивных сигналах от ОПЕК

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на фоне заявления министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте к 8:05 по московскому времени поднялась на 0,82 процента - до $55,53 за баррель.

Цена мартовского фьючерса на нефть WTI к этому времени выросла на 0,8 процента и составила 53,17 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».