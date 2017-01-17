Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне ожидания публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:02 по московскому времени подешевели на 0,3 процента - до 55,69 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль увеличились на 0,1 процента и составили 52,42 доллара за баррель.

16 января торги на Нью-йоркской товарной бирже не проводились, так как в США был выходной день в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, сообщает «Интерфакс».