Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне ожидания публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:02 по московскому времени подешевели на 0,3 процента - до 55,69 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль увеличились на 0,1 процента и составили 52,42 доллара за баррель.

16 января торги на Нью-йоркской товарной бирже не проводились, так как в США был выходной день в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, сообщает «Интерфакс».

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