Мировые цены на нефть стабильны
Мировые цены на нефть незначительно снижаются на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте к 8:00 по московскому времени опустилась на 4 цента и составили 55,06 доллара за баррель.
Цена февральского фьючерса на нефть WTI снизилась на 11 центов - до 52,14 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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