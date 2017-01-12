Мировые цены на нефть стабильны

Мировые цены на нефть незначительно снижаются на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте к 8:00 по московскому времени опустилась на 4 цента и составили 55,06 доллара за баррель.

Цена февральского фьючерса на нефть WTI снизилась на 11 центов - до 52,14 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».

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