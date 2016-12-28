Мировые цены на нефть демонстрируют снижение
Мировые цены на нефть демонстрируют снижение на фоне ожидания новостей о практической реализации плана стран-членов ОПЕК по снижению добычи черного золота.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале к 8:00 по московскому времени подешевели на 0,3 процента – до 55,92 доллара.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль к этому времени опустились на 0,2 процента и достигли значения в 52,78 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Венесуэла прогнозирует подорожание нефти на 10-15 долларов за баррель
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