Мировые цены на нефть демонстрируют снижение

Мировые цены на нефть демонстрируют снижение на фоне ожидания новостей о практической реализации плана стран-членов ОПЕК по снижению добычи черного золота.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале к 8:00 по московскому времени подешевели на 0,3 процента – до 55,92 доллара.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль к этому времени опустились на 0,2 процента и достигли значения в 52,78 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».

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