Мировые цены на нефть снижаются после двухдневного роста

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику после подъема почти на 7 процентов в ходе торгов 30 ноября и 1 декабря. Участники рынка опасаются трудностей, с которыми могут столкнуться добывающие страны при реализации соглашения о снижении добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 7:55 по московскому времении опустилась на 1,2 процента, составив 53,30 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь снизилась к этому времени на 0,6 процента - до 50,65 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».