Мировые цены на нефть снижаются после двухдневного роста
Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику после подъема почти на 7 процентов в ходе торгов 30 ноября и 1 декабря. Участники рынка опасаются трудностей, с которыми могут столкнуться добывающие страны при реализации соглашения о снижении добычи.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 7:55 по московскому времении опустилась на 1,2 процента, составив 53,30 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь снизилась к этому времени на 0,6 процента - до 50,65 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Названа основная версия аварии «Прогресса»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии