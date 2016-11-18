Мировые цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара

Мировые цены на нефть развернулись в красную зону, так как укрепление доллара перевесило сохраняющийся на рынке оптимизм в отношении перспективы достижения странами ОПЕК соглашения о снижении добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени упала на 0,4 процента и составила 46,29 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI снизилась к этому времени на 0,6 процента - до 45,14 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».