Мировые цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара
Мировые цены на нефть развернулись в красную зону, так как укрепление доллара перевесило сохраняющийся на рынке оптимизм в отношении перспективы достижения странами ОПЕК соглашения о снижении добычи.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени упала на 0,4 процента и составила 46,29 доллара за баррель.
Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI снизилась к этому времени на 0,6 процента - до 45,14 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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