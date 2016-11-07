Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост после серьезного падения в конце недели.

Фьючерсы марки Brent с поставкой в январе к 8:00 мск поднялась на 0,9 процента - до 46,01 доллара за баррель.

Декабрьский фьючерс WTI к этому времени стал дороже на 1,1 процента - до 44,56 за баррель долларов.

Рост цен на нефть в понедельник обусловлен общим оптимизмом, связанным с позитивным для рынков исходом предстоящих президентских выборов в США, отмечает Интерфакс.