Мировые цены на нефть развернулись к снижению

Нефтяные цены развернулись к снижению на фоне сомнений в способности стран ОПЕК прийти к соглашению по ограничению добычи нефти, сообщает «Интерфакс».

Цены снизились на 0,6 процента.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 8:00 по Москве подешевели на 0,2 процента - до 51,34 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 6 центов - до 50,46 доллара за баррель.