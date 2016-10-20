Мировые цены на нефть начали корректировку
Цены на нефть перешли в стадию корректировки после роста на 2 процента в среду.
У трейдеров присутствует оптимизм из-за данных о снижении запасов в США и ожидания заключения соглашения странами ОПЕК об ограничении добычи, сообщает «Интерфакс».
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени снизилась на 0,3 процента - до 52,53 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4 процента - до 51,38 доллара за баррель.
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