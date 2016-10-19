Мировые цены на нефть продолжают расти

Нефть подорожала почти на 1 процент после выхода данных о снижении запасов сырья на рынке США, а также на оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи, сообщает «Интерфакс».

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве выросла на 0,9 процента до 52,14 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,9 процента - до 50,76 доллара за баррель.