Мировые цены на нефть продолжают укрепляться
Нефть вновь растет в цене, сообщает «Интерфакс». Вчера «черное золото» подешевело на данных о росте запасов топлива на рынке США.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве выросла на 6 центов - до 52,09 доллара за баррель.
Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 0,6 процента, или на 29 центов, до 50,73 доллара за баррель. Рост цен в Нью-Йорке поддержали данные о снижении запасов на биржевых складах до минимума с декабря.
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