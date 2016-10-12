Мировые цены на нефть вновь укрепляются
Мировые цены на нефть укрепляются в среду в ожидании итогов неформальной встречи ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которая пройдет позднее в Стамбуле.
По состоянию на 08.33 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44 процента — до 52,62 доллара за баррель.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33 процента — до 50,96 доллара за баррель.
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