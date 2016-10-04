Мировые цены на нефть развернулись к снижению
Цены на нефть снижаются во вторник утром в ожидании выхода еженедельных статданных об уровне запасов топлива на американском рынке. Эксперты полагают, что объемы запасов у США будут внушительные, сообщает «Интерфакс».
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени подешевели на 0,3 процента - до 50,75 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,4 процента - до 48,62 доллара за баррель.
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