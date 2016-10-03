Мировые цены на нефть развернулись к снижению

Нефть дешевеет в понедельник из-за сомнений участников рынка, что соглашение стран ОПЕК, даже если оно будет достигнуто в ноябре, сможет изменить баланс спроса и предложения на рынке, сообщает «Интерфакс».

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени подешевели на 0,4 процента - до 49,97 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,6 процента - до 47,93 доллара за баррель. Нефть Brent подорожала в сентябре на 6,4 процента.