Мировые цены на нефть развернулись к росту

Нефть, подешевев вчера на 3 процента из-за сомнений рынка в отношении перспектив достижения соглашения между добывающими странами, слабо дорожает в среду.

Повышение цен связано с данными о снижении запасов топлива в США, сообщает Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подорожали на 0,5 процента - до 46,19 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,2 процента - до 44,75 процента за баррель.