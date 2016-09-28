Мировые цены на нефть развернулись к росту
Нефть, подешевев вчера на 3 процента из-за сомнений рынка в отношении перспектив достижения соглашения между добывающими странами, слабо дорожает в среду.
Повышение цен связано с данными о снижении запасов топлива в США, сообщает Bloomberg.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подорожали на 0,5 процента - до 46,19 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,2 процента - до 44,75 процента за баррель.
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