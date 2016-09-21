Мировые цены на нефть развернулись к росту
Цены на нефть поднимаются в среду на заявлениях, что неформальная встреча ОПЕК в Алжире в конце сентября может стать официальной, сообщает «Интерфакс».
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени подорожали на 0,58 доллара (1,26 процента) - до 46,46 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,76 доллара (1,73 процента) - до 44,81 доллара за баррель.
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