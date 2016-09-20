Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть, подорожав в понедельник примерно на полпроцента, снижаются во вторник на фоне сигналов о том, что избыток сырья на мировом рынке остается высоким.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала к 7:55 по московскому времени на 0,3 процента - до 45,82 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
Стоимость октябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,5 процента - до 43,08 доллара за баррель.
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