Мировые цены на нефть продолжают снижение
Цены на нефть снижаются в пятницу в ожидании увеличения поставок нефти из США, Ливии, Нигерии, что может усугубить избыток предложения на рынке, сообщает «Интерфакс».
Котировки ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по Москве снизились на 0,7 процента - до 46,26 доллара за баррель.
Контракты на марку WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на 0,7 процента - до 43,61 доллара за баррель.
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