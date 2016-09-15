Мировые цены на нефть немного укрепились

Нефть слабо дорожает в четверг после понесенных накануне трехпроцентных потерь, участники рынка опасаются дальнейшего увеличения предложения сырья, что может усилить давление на цены, сообщает «Интерфакс».

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени подорожали на 0,6 процента - до 46,11 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 0,3 процента - до 43,71 доллара за баррель.