Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактом, произошедшим накануне в Санкт-Петербурге.

Президент США в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным высказал слова поддержки близким и родным погибших и пострадавших в петербургском метрополитене. Кроме того, американский лидер предложил помощь в связи с терактом.

Телеграмму со словами сочувствия отправила канцлер Германии Ангела Меркель. Она осудила произошедшее в метрополитене Петербурга, отметив, что необходимо найти и привлечь к ответу организаторов взрыва.

Соболезнования Российской Федерации также выразил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 50 пострадавших находятся в больницах. По последним данным, теракт совершил смертник-одиночка, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии, сообщает агентство Nation news.