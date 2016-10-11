Мировой тур Depeche Mode пройдет через Россию

Британская группа Depeche Mode начинает в мае 2017 года мировой тур в поддержку своего нового студийного альбома «Spiri». В июле группа даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Музыканты отыграют концерты в Европе, а затем в Северной и Южной Америке. Тур начнется 5 мая в Стокгольме, а завершится 23 июля в Румынии.

В Питере концерт пройдет в «Ледовом дворце», в Москве артисты выступят на стадионе «Открытие арена».

Группа Depeche Mode была создана в 1980 году в английском городе Базилдон. В сегодняшний состав а входят вокалист Дэйв Гаан, клавишник, гитарист Мартин Гор и клавишник Энди Флетчер, сообщает «Интерфакс».