Мировой тур Depeche Mode пройдет через Россию
Британская группа Depeche Mode начинает в мае 2017 года мировой тур в поддержку своего нового студийного альбома «Spiri». В июле группа даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Музыканты отыграют концерты в Европе, а затем в Северной и Южной Америке. Тур начнется 5 мая в Стокгольме, а завершится 23 июля в Румынии.
В Питере концерт пройдет в «Ледовом дворце», в Москве артисты выступят на стадионе «Открытие арена».
Группа Depeche Mode была создана в 1980 году в английском городе Базилдон. В сегодняшний состав а входят вокалист Дэйв Гаан, клавишник, гитарист Мартин Гор и клавишник Энди Флетчер, сообщает «Интерфакс».
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