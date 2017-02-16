В мировом океане резко упало содержание кислорода

Германские ученые проанализировали и вынесли решение, что за последний 50 лет в Мировом океане значительно снизился уровень кислорода.

За это время в гидросфере планеты было потеряно 2 процента кислорода. На данный момент количество кислорода составляет 222,5 петамоля. Исследователями объясняется, что снижение уровня кислорода произошло из-за людей, - сообщает «ФАН».

Так как большая часть кислорода исчезла именно на поверхности океана. Специалисты рассчитали, что уже к 2100 году молекулы кислорода могут исчезнуть еще на 1-7 процентов.