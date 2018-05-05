В «Миротворец» попали 19 членов Конституционного суда России
В базу украинского сайта «Миротворец» внесены 19 судей Конституционного суда России из-за Крыма.
Как говорится в сообщении информационного портала, «эти граждане в судейских мантиях» подписали постановление о принятии Крыма в состав России, передают «Известия».
«Теперь они могут гордиться, что находятся в Чистилище рядом с иными преступниками. Например с Моторолой, Гиви», - указали создатели «Миротворца».
«Миротворец» публикует личную информацию об артистах, деятелях культуры, журналистах и тех, кого считает врагами Украины. В апреле 2018 года в базу попал президент Сирии Башар Асад из-за отдыха детей в Крыму.
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