В «Миротворец» попали 19 членов Конституционного суда России

В базу украинского сайта «Миротворец» внесены 19 судей Конституционного суда России из-за Крыма.

Как говорится в сообщении информационного портала, «эти граждане в судейских мантиях» подписали постановление о принятии Крыма в состав России, передают «Известия».

«Теперь они могут гордиться, что находятся в Чистилище рядом с иными преступниками. Например с Моторолой, Гиви», - указали создатели «Миротворца».

«Миротворец» публикует личную информацию об артистах, деятелях культуры, журналистах и тех, кого считает врагами Украины. В апреле 2018 года в базу попал президент Сирии Башар Асад из-за отдыха детей в Крыму.