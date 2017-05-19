Два мирных жителя погибли при обстреле на Донбассе
Украинские военнослужащие обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в городе Докучаевске, селах Коминтерново, Каштановое и Крутая Балка в Донецкой области.
В результате их действий 13 и 17 мая погибли два мирных жителя, четыре человека получили ранения, сообщает Interfax.
Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре новых уголовных дела.
С 1 по 5 мая 2017 года военные Украины также обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в Донецкой области. В результате погиб один мирный житель, четыре человека, в том числе беременная женщина, получили ранения.
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