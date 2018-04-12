«Мир» запустит свой сервис оплаты
Российская платежная система «Мир» собирается запустить собственный сервис бесконтактной оплаты. Он получит название «Мир Рау».
Соответствующее решение было принято руководством компании из-за того, что Apple и Google отказали подключать российские карты к своим кошелькам. Об этом сообщае «Лента.ру» со ссылкой на гендиректора платежной системы Владимира Комлева.
Он также отметил, что сегодня картами «Мир» пользуются примерно 90% бюджетников. Некоторые граждане отказываются от карт по религиозным соображениям. Однако это не связано именно с картой «Мир». Обычно так поступают люди, которые против любых карт.
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