«Мир» запустит свой сервис оплаты

Российская платежная система «Мир» собирается запустить собственный сервис бесконтактной оплаты. Он получит название «Мир Рау».

Соответствующее решение было принято руководством компании из-за того, что Apple и Google отказали подключать российские карты к своим кошелькам. Об этом сообщае «Лента.ру» со ссылкой на гендиректора платежной системы Владимира Комлева.

Он также отметил, что сегодня картами «Мир» пользуются примерно 90% бюджетников. Некоторые граждане отказываются от карт по религиозным соображениям. Однако это не связано именно с картой «Мир». Обычно так поступают люди, которые против любых карт.