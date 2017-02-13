В Минздраве высказались против ослабления ограничений на продажу алкоголя

Минздрав России не поддержит предложения о разрешении реализации алкоголя вблизи медицинских и образовательных учреждений.

«Поступят предложения - мы рассмотрим. Но мы последовательно выступаем против каких-либо ослаблений применительно к продаже алкоголя у медицинских организаций и школ», - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Олега Салагая.

Идея ввести послабления принадлежит Минпромторгу. Министерство предлагает разрешить продажу спиртных напитков на расстоянии 50 метров от указанных учреждений.