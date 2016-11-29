В Минздраве увязали бэби-боксы с угрозой терроризма
Бэби-боксы могут представлять террористическую угрозу считает заместитель главы департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олег Филиппов.
На «круглом столе» в Госдуме он пояснил, что бэби-боксы не являются сертифицированным оборудованием и у них не подтверждена безопасность. Кроме того, анонимность усложняет отслеживание ситуации и повышает риск проблем, связанных с терроризмом.
По мнению Филиппова, использование бэби-боксов в медучреждениях будет подвергать опасности более взрослых детей, передает «Интерфакс».
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