В Минздраве увязали бэби-боксы с угрозой терроризма

Бэби-боксы могут представлять террористическую угрозу считает заместитель главы департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олег Филиппов.

На «круглом столе» в Госдуме он пояснил, что бэби-боксы не являются сертифицированным оборудованием и у них не подтверждена безопасность. Кроме того, анонимность усложняет отслеживание ситуации и повышает риск проблем, связанных с терроризмом.

По мнению Филиппова, использование бэби-боксов в медучреждениях будет подвергать опасности более взрослых детей, передает «Интерфакс».