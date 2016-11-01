В Минздраве спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в России
Подъем заболеваемости гриппом в России начнется примерно с середины декабря. Пик придется на середину и вторую половину января. Об этом заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Сославшись на данные ВОЗ, он пояснил, что в этом сезоне будут особенно распространены такие виды вируса как «гонконгский» и «Вирджиния», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в рамках Национального календаря профилактических прививок в регионы было доставлено около 48 миллионов доз вакцин.
Анализ событий России и мира
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