В Минздраве спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России начнется примерно с середины декабря. Пик придется на середину и вторую половину января. Об этом заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой.

Сославшись на данные ВОЗ, он пояснил, что в этом сезоне будут особенно распространены такие виды вируса как «гонконгский» и «Вирджиния», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках Национального календаря профилактических прививок в регионы было доставлено около 48 миллионов доз вакцин.