В Минздраве предложили снизить число медосмотров для детей
Минздрав России предлагает отменить медосмотры детей при поступлении в детский сад и школу, а также сократить количество осмотров несовершеннолетних врачами-специалистами.
В ведомстве полагают, что нововведение снимет с медиков излишнюю нагрузку, передает РИА ФедералПресс.
В аппарате вице-премьера Ольги Голодец, пояснили, что инициатива устранит дублирование при проведении медосмотров. Вместо профилактического, предварительного и периодического осмотров будут проводиться только профилактически. Они самые полные и учитывают все особенности возрастного развития. По результатам этих осмотров родителям будут выдаваться заключения.
Наряду с этим Минздрав предлагает медучреждениям давать только рекомендации для занятий физкультурой, хотя ранее врачи, по результатам осмотров, определяли медицинскую группу для занятий физкультурой.
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