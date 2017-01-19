В Минздраве предложили снизить число медосмотров для детей

Минздрав России предлагает отменить медосмотры детей при поступлении в детский сад и школу, а также сократить количество осмотров несовершеннолетних врачами-специалистами.

В ведомстве полагают, что нововведение снимет с медиков излишнюю нагрузку, передает РИА ФедералПресс.

В аппарате вице-премьера Ольги Голодец, пояснили, что инициатива устранит дублирование при проведении медосмотров. Вместо профилактического, предварительного и периодического осмотров будут проводиться только профилактически. Они самые полные и учитывают все особенности возрастного развития. По результатам этих осмотров родителям будут выдаваться заключения.

Наряду с этим Минздрав предлагает медучреждениям давать только рекомендации для занятий физкультурой, хотя ранее врачи, по результатам осмотров, определяли медицинскую группу для занятий физкультурой.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минздрав
Следующая новость В Италии снежная лавина завалила отель

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО