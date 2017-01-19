В Минздраве предложили снизить число медосмотров для детей

Минздрав России предлагает отменить медосмотры детей при поступлении в детский сад и школу, а также сократить количество осмотров несовершеннолетних врачами-специалистами.

В ведомстве полагают, что нововведение снимет с медиков излишнюю нагрузку, передает РИА ФедералПресс.

В аппарате вице-премьера Ольги Голодец, пояснили, что инициатива устранит дублирование при проведении медосмотров. Вместо профилактического, предварительного и периодического осмотров будут проводиться только профилактически. Они самые полные и учитывают все особенности возрастного развития. По результатам этих осмотров родителям будут выдаваться заключения.

Наряду с этим Минздрав предлагает медучреждениям давать только рекомендации для занятий физкультурой, хотя ранее врачи, по результатам осмотров, определяли медицинскую группу для занятий физкультурой.