В Минздраве констатировали окончание эпидемии гриппа

В России закончилась эпидемия гриппа, однако в нескольких городах эпидемический порог остается превышен по отдельным категориям. Об этом сообщили в службе надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ.

«Эпидемию можно считать закончившейся. Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ сохраняется в отдельных городах среди детей 3-6 и 7-14 лет», - говорится в заявлении.

В результате сезонного гриппа ежегодно выявляется от 3 до 5 миллионов случаев тяжелой болезни и 250-500 тысяч смертей, сообщает ТАСС. С 3 по 9 апреля заболеваемость гриппом в России снизилась на 7, 6 процента. В этом году эпидемия началась раньше, чем ожидали специалисты, - в ноябре - и достигла наибольшей интенсивности в конце января - начале февраля.