Минздрав закроет глаза на врачебные ошибки

Минздрав разрабатывает поправки, предусматривающие досрочную выписку пациентов из стационара. Кроме того, в проекте приказа говорится о снижении наказания за врачебные ошибки.

Как уточняется в материале Life, если раньше страховые компании не оплачивали некачественное лечение пациентов, то после утверждения приказа некоторые ошибки врачей «подешевеют» или вовсе станут «бесплатными».

Например, за неоднократное обращение пациента к врачу с одной и той же проблемой поликлиника получала только половину оплаты от страховой компании, а по новым правилам получит 70 процентов.

Как отмечают страховщики, новый приказ снизит ответственность поликлиник и больниц за лечение конкретного пациента. Они считают, что затягивание постановки диагноза и повторные обращения пациентов станут выгодны для больниц, так как без штрафов они будут получать гораздо больше денег.

Кроме того, поликлиники не будут нести финансовой ответственности за дописки, вклейки и исправления в карты пациента, что даст возможность медицинской организации почти безнаказанно манипулировать диагнозами.

По мнению Минздрава, снижение штрафных санкций для лечебных учреждений существенно повысит заработные платы медперсонала, сообщает Ura.ru.