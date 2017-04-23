Минздрав введет запрет на рекламу фаст-фуда и газировки

Министерство здравоохранения России предложило ограничить рекламу фаст-фуда и газировки. Об этом говорится в стратегии здорового образа жизни для населения страны, рассчитанной до 2025 года.

Документ предусматривает«законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия».

Как сообщает Газета.ru, ранее ведомство предлагало ограничить рекламу таких продуктов на телевидении. В новом варианте документа предлагается запретить все формы рекламы.

Ранее сообщалось, что Минздрав в соответствии со стратегией ЗОЖ предложил ввести запрет на продажу вейпов и электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года.

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