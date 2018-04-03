Минздрав возьмется за учет нуждающихся в обезболивании

Минздрав России разработает порядок учета нуждающихся в обезболивании в течение трех месяцев, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«От сегодняшнего дня давайте три месяца возьмем, чтобы разработать и утвердить такой порядок», — сказала Голодец в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В свою очередь, глава благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер обратила внимание на то, что в настоящее время в России нет единой системы учета людей, нуждающихся в обезболивающих препаратах.

Кроме того, она призвала обратить внимание на неинвазивные обезболивающие препараты.

«Неинвазивные средства, как правило, защищены от немедицинского использования, они неинтересны потенциальным наркоманам», - цитирует «РИА Новости» слова Федермессер.

Вместе с тем, замминистра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что учет нуждающихся в обезболивании - ответственность регионов.