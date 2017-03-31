Минздрав Украины хочет запретить российские лекарства
Украинский минздрав намерен запретить поставки в страну лекарственных препаратов из России. Об этом заявила глава ведомства Ульяна Супрун.
«Сейчас мы подаем изменения в указ президента, чтобы лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попали под санкции. Чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить», - цитирует министра издание «Лига.net». При этом Супрун подчеркнула, что это является политическим решением.
Министр также добавила, что на государственном уровне российские лекарства Украиной не закупаются. По ее словам, большинство препаратов из РФ не квалифицированы ВОЗ. Кроме того, производители из России не выходят на открытые тендеры.
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