Минздрав требует запретить курение в фильмах

Министерство здравоохранения считает, что фильмы, в которых наличествуют сцены курения или демонстрируются табачные изделия, не должны получать поддержку из бюджета.

Данная инициатива появилась в доработанной ведомством антитабачной концепции.

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», - цитируют «Известия» члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексея Шабашова. Он добавил, что зрители, особенно дети, склонны копировать действия положительных героев на экране. Глава «Мосфильма»

Карен Шахназаров раскритиковал инициативу. «Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят», - заявил он. Режиссер также отметил, что запрета на курение в фильмах нигде в мире не существует.

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