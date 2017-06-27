Минздрав составил рейтинг самых больных регионов

Жители Ярославской области чаще всего берут больничный, следует из рейтинга самых больных регионов, составленного Минздравом РФ.

На втором месте оказалась Москва, а замыкает тройку лидеров по больничным листам Тверская область.

Реже всего уходят на больничный жители Чечни, Ненецкого Автономного округа, Дагестана и Татарстана.

По итогам прошлого года на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных, отметили в ведомстве.

С июля 2017 года начнут выдаваться электронные больничные, с помощью которых также можно будет получить пособие по временной нетрудоспособности, беременности или родам, напоминает «Федерал пресс».