Минздрав согласился доработать Концепцию противодействия курению
Разработанная Министерством здравоохранения РФ Концепция по противодействию распространению курения табака будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. Такое заявление сделал официальный представитель Минздрава Олег Салагай.
Ранее сообщалось, что согласно предложенному Минздравом документу, в России с 2033 года должен быть введен полный запрет на продажу сигарет и табачных изделий.
Кроме того, планируется уже в обозримом будущем расширить перечень территорий и объектов, где запрещено курить.
- Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения, - цитирует Салагая ТАСС.
В качестве одной из мер против курения названо уравнивание электронных и обычных сигарет.
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