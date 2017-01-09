Минздрав согласился доработать Концепцию противодействия курению

Разработанная Министерством здравоохранения РФ Концепция по противодействию распространению курения табака будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. Такое заявление сделал официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Ранее сообщалось, что согласно предложенному Минздравом документу, в России с 2033 года должен быть введен полный запрет на продажу сигарет и табачных изделий.

Кроме того, планируется уже в обозримом будущем расширить перечень территорий и объектов, где запрещено курить.

- Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения, - цитирует Салагая ТАСС.

В качестве одной из мер против курения названо уравнивание электронных и обычных сигарет.