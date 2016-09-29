Минздрав РФ не согласен с последним местом в рейтинге Bloomberg

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила об ошибке при расчете индекса систем здравоохранения агентством Bloomberg.

– Мы нашли серьезные ошибки в методике агентства. Ошибка была допущена, - мы не знаем, осознано или нет, - потому что не использовалась официальная статистика, а использовались данные, представленные Всемирным банком, – сказала Скворцова.

Минздрав РФ заявил, что планирует связаться с агентством, чтобы предоставить официальные данные для расчета индекса. При составлении рейтинга были использованы показатели ВВП и продолжительности жизни. Сегодня стало известно, что Россия заняла последнюю строчку в рейтинге систем здравоохранения. Всего в список вошло 55 государств, сообщает ТАСС.