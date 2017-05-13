Минздрав России отразил атаки вируса на свои компьютеры

Минздрав России зафиксировал хакерские атаки на компьютеры ведомства, однако вовремя отразил их. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Никита Одинцов.

В своем Twitter он написал: «Сообщаю, что @MINZDRAV_RF (Минздрав РФ - прим. РП) оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости».

Накануне большое количество компьютеров во всем мире подверглось атаке вирусом WannaCry (Wanna Decryptor). Попавший в ПК вирус блокирует монитор и требует плату за восстановление работы. Наибольшее количество хакерских атак зафиксировано в России.

Вирус попытался проникнуть в инфраструктуру Сбербанка и МВД России, однако он был вовремя локализован и утечки информации не произошло, пишет ТАСС.