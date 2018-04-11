Минздрав решил рассадить медработников по офисам
Министерство здравоохранения разрабатывает проект новой программы, которая предполагает присутствие медработника в каждом офисе и на каждом предприятии.
Наряду с этим «Система управления охраной здоровья работников» вакцинацию персонала офисов и предприятий и создание электронной медкарты для каждого работника.
В министерстве считают, что в результате такого комплексного подхода в России снизится смертность среди работающего населения, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «Известия».
Система будет внедрятся на добровольной основе и в несколько этапов. Ряд экспертов полагают, что реализация проекта приведет к дополнительным нагрузкам на малый и средний бизнес.
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