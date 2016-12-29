Минздрав рассказал подробности о новом отечественном препарате от рака

Отечественный препарат для лечения раковых опухолей, о котором ранее рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, эффективен при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

По его словам, препарат данного класса в отличие от химиотерапевтических средств не перестает действовать после прекращения приема лекарства. Препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о второй стадии клинических испытаний нового препарата. В продаже лекарство может появиться через год-полтора, сообщает «РИА Новости».