Минздрав рассчитал нормы употребления алкоголя

Научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава рассчитал еженедельные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин.

Согласно опубликованному докладу, эксперты определили норму потребления водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина.

Стандартная для каждого напитка доза составила десять грамм этилового спирта.

В результате проведенных расчетов установлено, что мужчина без вредя для здоровья может выпить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три раза в неделю, или одну бутылку крепленого вина в неделю, или две рюмки водки в день.

Женщина может выпить 200 миллилитров сухого вина крепостью 13 градусов в день, или бокал шампанского объемом 150 миллилитров, или одну рюмку водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска для здоровья.

Минздрав планирует указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках, пишет газета «Известия».