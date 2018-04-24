Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
В ведомстве считают, что это нарушит конституционные права некурящих и повредит их здоровью.
Речь идет о праве граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, пояснили в министерстве. Кроме того, сославшись на данные международных исследований, отметили, что наличие в аэропортах курительных комнат более чем в 10 раз повышает загрязнение воздуха опасными для здоровья частицами, выделяющимися при курении.
«Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат», - цитирует «Интерфакс» сообщение Минздрава.
Ранее сообщалось, что думский комитет по транспорту и строительству поддержал законопроект о возврате мест для курения в аэропорты и рекомендовал принять его в первом чтении.
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