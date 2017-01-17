Минздрав проработает наказание за помехи «скорой помощи»

Минздрав разработает законопроект, предусматривающий наказание для тех, кто мешает проезду автомобиля скорой помощи, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

По ее словам, Минздрав разрабатывает вопрос законодательного наказания также за нападение на врачей скорой помощи.

- Я считаю, что нужно ужесточать ответственность. И если скорую не пропустили – это просто, надо сказать, не неумышленное убийство, а, я бы так сказала, что умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию? — цитирует «РИА Новости» слова Яковлевой.

10 января женщина-водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском перегородила дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами. На просьбы бригады освободить дорогу женщина не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам. В итоге врачи смогли доехать до вызова через 13 минут, но спасти жизнь 21-летнего пациента, у которого случилась остановка дыхания, не успели.