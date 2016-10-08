Минздрав прогнозирует «умеренную» эпидемию гриппа в этом году
Ученые НИИ гриппа Минздрава России ожидают в наступившем осенне-зимнем периоде менее интенсивную эпидемию гриппа, чем в прошлом году. Об этом сообщила кандидат биологических наук Дарья Даниленко.
По ее словам, первые вспышки гриппа начнутся в ноябре, более серьезное развитие событий можно ожидать после Нового года.
Пока же в России наблюдается обычный для октября сезонный подъем ОРВИ. В стране зарегистрированы только единичные случаи гриппа, сообщает ТАСС.
Дарья Даниленко напомнила, что грипп остается серьезным заболеванием, и пока вакцинация — единственный способ защититься от него.
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